Toros: Euro’ya geçiş mümkün

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Fikri Toros, Euro’ya geçişin mümkün olduğunu ifade etti, bu konunun geç kalınmadan tartışılmaya başlanması gerektiğini ifade etti.

Ülkede tedavülde olan paranın değeri ve faizine yönelik kontrol olmadığını, denetimin ise mali politikalara dayandırıldığını söyledi, TL kullanımının siyasi ısrar olarak yürürlükte olmaya devam ettiğini belirtti.

Toros, hükümetlerin günü kurtarmaya yönelik bir takım palyatif tedbirler alarak, esas sorunu daha da kronik sorun hayata geçirdiğini dile getirdi.