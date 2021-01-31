Toros: "Ekonomik paket ortak akılla belirlensin"

CTP Milletvekili Fikri Toros, Başbakan ve Ekonomi Bakanı’nın ayrı ayrı yaptığı “ekonomik paket” açıklamaları üzerine öneri yaptı: “Ekonomik paket Meclis’te temsiliyeti bulunan siyasi partilerin, ekonomi ve finans uzmanlarının ve özel sektör temsilcisi kurumların katılımıyla kararlaştırılmalıdır.”



“Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, 3 Şubat Çarşamba günü bir ekonomik paketin açıklanacağını duyurdu” diyen Toros, paketin katılımcı bir anlayışla belirlenmesini istedi.

Toros, Ekonomik ve Finansal paketin şu unsurları içermesi gerektiğini açıkladı:

İlk aşamada test kiti, tıbbı ekipman, personel ve aşılama programına ilişkin sağlık sisteminin acil ihtiyaçları ve orta vadede virüse karşı önlemlerin arttırılması için gerekli olan kaynağın sisteme aktarılması.

İkinci aşamada, durma noktasına gelen ekonomik faaliyetler nedeniyle zor duruma düşen özelde esnafa, genelde tüm işletmelere ve çalışanlarına kaynak aktarılması.

Bu aktarım devlet destekli kredi ve hibeler şeklinde acil nakit transferi; ayrıca vergi, sosyal güvenlik primleri, Devlet ve Vakıflara ait mülklerin kira alacaklarının dondurulması şeklinde olmalıdır.

İşsizliği önlemek ve istihdamı muhafaza etmek için özel destek düzenlemeleri geliştirilmelidir.

Dar gelirlilere yönelik kaynak aktarma yolları yaratılmalıdır. İstihdam kaybının önlenmesine özel bir önem atfedilmelidir.

İç ve dış kaynakları zorlayarak Devlet’in yükümlülüğe girmesi ve yukarıdaki ihtiyaçlara yönelik fonların oluşturulması şarttır!

Hükümetin, diğer makro-ekonomik karar alıcıları ile birlikte, ekonomik sistemin paralize olmaması için mümkün olan her şeyi ve daha fazlasını yapması yönünde kararlılık sergilemesini bekliyoruz.

Bu kararlılık sayesinde piyasalara ve topluma güven verebileceklerdir. Aksi takdirde, toplumda hakim olan mağduriyet, belirsizlik ve endişe tırmanacaktır!