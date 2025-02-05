Toros, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi Kettis ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros bugün Parti Genel Merkezi’nde Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi Andreas Kettis ile görüştü.

Kettis’e Avrupa Parlamentosu Kıbrıs İrtibat Bürosu Halkla İlişkiler Sorumlusu Evangelos Vasileiou da eşlik etti. Görüşmede Avrupa Birliği kurumları ile Kıbrıs Türk Toplumu ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği ile CTP arasındaki istişareler ele alındı.