Toros, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Schlimm’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinde yaşanan çıkmazın aşılmasına ilişkin CTP’nin görüşleri ve pozisyonu aktarıldı.

Fikri Toros ile Büyükelçi Schlimm, Kıbrıs’taki son gelişmeler, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk toplumu arasındaki ilişkiler ve jeopolitik konularla ilgili istişarelerde bulundu.