Töre yanıt vermek istemedi!

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile birlikte köy kahvehanelerinde AKP propagandası yaptığını gösteren videolara ilişkin Mecliste konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Töre’ye “Hangi amaçla orada bulunuyordunuz? Propaganda mı yürütüyordunuz?” sorularını yöneltti, başka bir ülkeden siyasi partinin Kıbrıs’ta seçim çalışması yapmasının yasak olduğunu anımsattı.

Töre ise “Eleştirinizi aldım, değerlendiriyorum, cevap verme konusundaki hakkımı saklı tutuyorum. Yazılı soru da verebilirsin” diyerek, soruları yanıtsız bıraktı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Yüce Meclisin Başkanı arkada otururken, onu ilgilendiren bir mesele var” diyerek, TC’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun köy kahvehanelerinde AKP propagandası yaptığına ilişkin videolarda, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin de göründüğünü söyledi.

“Türkiye’deki siyasi partiler KKTC’de siyasi faaliyette bulunamaz, seçim çalışması yapamaz” diyerek yasayı anımsatan Solyalı, “ Elçi, tarafsız ve Meclisin tüm kesimlerini temsil eden Meclis Başkanını da kullanarak veya Meclis başkanı bu duruma araç olarak, böylesi faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanamaz” şeklinde konuştu. Hem Meclis Başkanı hem de Elçinin tarafsız olması gerektiğini, bunun öngörüldüğünü vurgulayan Solyalı, “Videolar, konuşmalar… Hem bizim hem de TC basınında gündemde” diyerek, Töre’ye yönelik “Siz hangi sıfatla bu gezileri yapıyorsunuz, açıkçası bilmiyorum. Ama bu konuda açıklama yapma zorunluluğunuz olduğu konusunda bir talebimiz var” ifadelerini kullandı.

Solyalı, “Bir seçim konuşması yapılıyor, görev tanımını aşan bir noktada elçi bu gezileri ve konuşmaları yapıyor, sizin göreviniz ne? Siz girişteki anahtar mısınız? Yoksa propagandaya mı katılıyorsunuz? Bunu bilelim. Siz bu Meclisin başkanısınız, tarafsız olmak zorundasınız, hangi amaçla propaganda faaliyetleri yürütüyorsunuz?” sorularını sordu.

CTP Milletvekili Solyalı’nın soruları üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin zor anlar yaşadığı, ardından da soruları yanıtsız bırakarak Genel Kurul toplantısını sürdürmeye çalıştığı gözlemlendi.

Solyalı ise yerinden söz alarak, Töre’ye yanıt vermesi çağrısında bulundu, “Cevabını veremeyeceğiniz şeyler yapmayın. Halkın önünde soru sordum size” dedi.

Töre ise bu söylemler üzerine, “Eleştirinizi aldım, değerlendiriyorum, cevap verme konusundaki hakkımı saklı tutuyorum. Yazılı soru da verebilirsin” diyerek, soruları yanıtsız bıraktı.