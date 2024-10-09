Töre ve Pilli bu geceyi de hastanede gözetim altında geçirecek
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin bu geceyi de Kolan Hastanesi’nde gözetim altında geçireceği bildirildi.
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin bu geceyi de Kolan Hastanesi’nde gözetim altında geçireceği bildirildi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı doktor Hasan Feray, Töre ile Pilli'nin tansiyonunun şu an kontrol altında olduğunu, ancak her ikisinin de kalp-damar hastası olduğunu ve bu geceyi de gözetim altında geçireceklerini belirtti.
Töre ve Pilli, dün akşam yüksek tansiyon atağı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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Etiketler : ZORLU TÖRE, ALİ PİLLİ