Töre: Kol kırıldı, saralım dedik, kökünden kırıyorlar

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, “Bir takım dizaynlar yapılıyor, bu gidişata mutlaka dur denmesi gerekiyor” dedi.



Töre, ülkede en önemli hastalığın “yağcılık ve yalakalık” olduğunu belirtti, bundan sonra parti kurultaylarında “Divan Başkanlığı” görevi de yapmayacağını söyledi.



Töre’nin “kol kırılır yen içinde kalır” deyimi üzerine kullandığı ifadeler dikkat çekti:

“Parti içinde kolumuz kırılsın içinde kalsın diyoruz. Kırdılar buradan, tamam dedik, bunu saralım, sarmaya çalışalım; dediler ki bu kırma yetmez, bir de buradan kıralım. Bu kırmayı da yaptılar, bu yetmez, bir de kökünden kıralım. Devletin kuruluşunu yapan bir parti bunları hak etmedi.”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde genel başkanlık sonrasında bu kez Meclis Başkanlığı seçimine yönelik polemik sürüyor. Töre, TV 2020’de Çiğdem Aydın’a konuştu.



“Adam gibi” sözleri



Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın “Meclis Başkan Adayı” olarak belirlenmesi sonrasında, Zorlu Töre, “Aileye söz verdik dediler, çekilmemi istediler” açıklaması yapmış, Genel Başkanlık yarışında olduğu gibi parti içerisinde yine “müdahale” iddiasını gündeme taşımıştı.



Canaltay bu açıklamaya, BRT ekranından, “Bir söze bakarım, bir de sözü söyleyene bakarım adam mı diye” yanıtını vermişti.



Zorlu Töre, bu sözleri TV 2020’den yanıtladı, ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bir sözünü anımsattı: “Hayatta hiçbir dönem yalpalamayacaksın. Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın.”



“Bu mesajı almak isteyen herkese veriyorum” diyen Töre, ülkedeki en önemli hastalığın “yağcılık ve yalakalık” olduğunu anlattı.



“Büyük baskı altındayız”



“Çok şeyler biliyorum, birkaç sene önce federasyon savunuyorlardı, şimdi KKTC’ci oldular” diyen Zorlu Töre, yağcılığın, yalakalığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.



UBP içinde çok büyük bir baskı oluşturulduğunu, bir aileye söz verildiğinin söylediğini anlatan Zorlu Töre, şu ifadeleri kullandı:



“Büyük baskı altındayız, büyük sıkıntı içindeyiz diye partiyi yöneten yetkili arkadaşlar oldu. Bakanlara ve vekillere telkinde bulundular.”



“Bir kurultay yaptık, adayların geri çekilmesiyle başlayan süreçte hükümet kurma noktasına geldik. Hükümet kurulduğu için de Ersan Saner başbakan oldu. Sanırım, Saner’den önce verilen sözler vardır.”



“Hayırlısı olsun, parti sorumluluğumu yerine getiririm. Ancak gelişmeleri kamuoyunun bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ciddi bir liyakat gösterdim, neden illaki çekil noktasına getirildim.”



“Birden fazla kişi adaylıktan çekilmem gerektiğini söyledi. En yetkili mercilerden söylendi.”



“Parti içinde kolumuz kırılsın içinde kalsın diyoruz. Kırdılar buradan, tamam dedik, bunu saralım, sarmaya çalışalım, dediler ki bu kırma yetmez, bir de buradan kıralım. Bu kırmayı da yaptılar, bu yetmez, bir de kökünden kıralım.”



“Bir takım dizaynlar yapılıyor. Bu dizaynlar içinde kimler rol alıyor halk da biliyor. Üyelerin iradesi dışında olaylar gelişiyor. Bu gidişata mutlaka dur denmesi gerekiyor.”



“Parti kaynıyor”



“UBP’nin tabanı da örgütleri de her yerde kaynıyor, büyük sıkıntılar vardır” diyen Zorlu Töre, “müdahaleye yönelik algı yaratıldığı” değerlendirilmesi üzerine şu yanıtı verdi: “Bir algı yaratmadım, bunlar var olan olgulardır.”



Töre’nin “Biz saf saf vatan, millet, bayrak peşinde koşarken, başkaları koltuk ve makam hesapları yapıyormuş” sözleri de dikkat çekti.



Töre, bundan sonra Ulusal Birlik Partisi’nin demokratik usullerde kurultayını yapması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.”