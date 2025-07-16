“Ailelerin hedefi kendi hedefimiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gerçek anlamda adalete ulaşmanın ailelerin hedefi olduğunu vurgulayarak, “Biz de onların hedefini kendi hedefimiz biliyoruz” dedi.

Erhürman, İsias Otel davasında kamu görevlilerinin yargılandığı ikinci duruşma öncesinde Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi önünde BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Bu iki dava ayrı ayrı görülmesi gereken davalar değildi aslında. Çünkü burada verilecek olan beyanlar, yapılacak olan açıklamalar diğer davadaki sanıkların dahlinin boyutunu daha fazla ortaya koyacaktı. Onların söyledikleri de bu davadaki sanıkların meseledeki sorumluluğunun boyutunu daha da açık ortaya çıkaracaktı.” diye konuştu.

Umutlarının birinci davanın Yargıtay’dan geri gönderilmesi ve bu iki davanın birleştirilerek, başta olması gereken noktadan tekrar devam etmesi olduğunu kaydeden Erhürman, ceza yargılamasının amacının maddi hakikate ulaşmak olduğuna dikkat çekti.

İşin psikolojik tarafına da değinen Erhürman, ailelerin son derece zor bir süreç yaşadığını, acılarının tazelendiğini belirterek, “Büyük bir insani yük yükleniyor ailelerin omuzlarına.” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “ ‘İsias ortak davamız’ diyerek çıktık bu yola sonuna kadar ortak davamız olmaya devam edecek. Ailelerimizin ayakları nereye basarsa istisnai durumlar hariç bizim de ayaklarımız oraya basacak. Hep yanlarında olacağız.” vurgusu yaptı.

Gerçek anlamda adalete ulaşmanın ailelerin hedefi olduğunu ifade eden Erhürman, “Biz de onların hedefini kendi hedefimiz biliyoruz.” dedi.