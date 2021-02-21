Töre: “Etik olarak, siyasi olarak doğru değil”

Ali Pilli’nin görevden alınmasını YENİDÜZEN'e yorumlayan UBP Milletvekili, Meclis Eski Başkanı Zorlu Töre, kabine değişikliğine gitmenin etik olarak, siyasi olarak doğru bulmadığını anlattı. Başbakan’ın yetkisi olmasına rağmen bu görev değişimini yapmaması yönünde bir çağrısı olduğunu belirtti. “Her şeye rağmen Başbakan yetkisine bağlı önce Ali Pilli’nin istifasını istedi, ardından onu görevden aldı. Bu doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

“Kurultay en erken Mayıs veya Haziranda mümkün”

UBP’nin kendi tüzüğü ve siyasal partiler yasasına göre 2021 yılının en geç Ekim ayında kurultay yapma mecburiyetinde olduğunu ifade eden Töre, erken seçim olacağı için kurultayın mayıs veya haziran ayında yapılma gerekliliğinin ortaya çıktığını belirtti. Yasal zeminin kurultayı Mart ayında yapmaya elvermediğini kaydetti.

Pandemi dolayısıyla Nisan ve Mayıs ayında köy mahalle ilçe kongrelerinin yapılabileceğine değinen Töre, bunun gerekçelerine şöyle değindi:

“Kurultay da Mayıs veya Haziran ayında yapılabilir. Mart ayının dillendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Partinin köy-mahalle-ilçe kongrelerinin de yapılması gerekiyor, tüzük bunu elveriyor. Bu da bir buçuk iki ay gibi bir süre alır. Bundan dolayı kurultayın Mart ayında olması söz konusu olmaz. Nisan ayında salgın hastalığın kontrole alınmasından sonra bunun yapılması uygun olur. Gerçekçi olan budur.”