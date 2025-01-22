Pist çöktü, kamyon devrildi

Gaziköy'de saat 14.00 sıralarında, Ercan Havalimanı pist inşaatı alanı içerinde, bir şirket tarafından dolgu işleri yapıldığı sırada, şirket çalışanı İlker YENER (E-43), kullanımında bulunan kamyon içerisinde yüklü toprağı döktüğü sırada toprak zeminin çökmesi neticesinde kamyon sol yan yan kısmı üzerine devrildi.

Olayda yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden kurtarılmasının ardından ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.