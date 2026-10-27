Toprak Ürünleri Kurumu ve Cypfruvex’te 1 milyar 69 milyon TL’lik borçlanma

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Toprak Ürünleri Kurumu ve Cypfruvex’in toplam 1 milyar 69 milyon TL borçlandırıldığını belirterek UBP-DP Hükümeti'ne tepki gösterdi.

Barçın, yaptığı açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 25 Aralık 2026’da geri ödenmek üzere 905 milyon TL, Cypfruvex’in ise 25 Ocak 2027’de geri ödenmek üzere 164 milyon TL borçlandırıldığını kaydetti.

Söz konusu borçlanmaların kamu maliyesinin yanı sıra stratejik kurumları da borç yükü altına soktuğunu vurgulayan Barçın, hükümetin plansız ve günü kurtarmaya yönelik politikalar izlediğini ifade etti.

Barçın, CTP iktidarında şeffaf, hesap verebilir ve liyakate dayalı mali politikalar uygulayacaklarını belirterek, üreticileri ve kurumları borç sarmalından kurtarmayı ve ekonomik istikrarı yeniden sağlamayı hedeflediklerini söyledi.