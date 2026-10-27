"Bizimle devam etmek istemeyen ayrılabilir"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partinin aday belirleme kurultayının ardından yapılan itirazlar ve bazı milletvekillerinin adaylıktan çekilme açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İtirazları ve adaylıktan çekilme açıklamalarını basından öğrendiğini belirten Üstel, aday olmanın da adaylıktan çekilmenin de kişisel bir karar olduğunu ifade etti.

Sonuçları veya listedeki yerini beğenmediği için partisine iftira atılmasını, yapılan seçime gölge düşürülmesini ve partiye hakaret edilmesini kabul etmeyeceklerini kaydeden Üstel, itirazı olanların başvurularını yapabileceğini ve her itirazın değerlendirileceğini belirtti.

Üstel, “Kimsenin kendi sonucundan hareketle binlerce üyemizin iradesini yok saymaya hakkı yoktur” dedi.

“Önce herkes kendisine bakacak”

Kurultay sonuçlarının ardından adayların kendi performanslarını değerlendirmeleri gerektiğini savunan Üstel, üyelerle kurulan ilişkilerin ve sandıktan çıkan sonuçların sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Üstel, üyelerin tercihlerini dikkate almadan partisine hakaret edenlerle yollarının aynı olmadığını belirterek, “Kendi yaptıklarını sorgulamadan, üyelerimizin tercihinin nedenlerini düşünmeden partisine hakaret edenlerle yolumuz aynı değildir” ifadelerini kullandı.