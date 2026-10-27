“Asıl mesele teknoloji değil, güven”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kurultayda dijital oy sistemiyle ilgili yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Kişi, cumartesi gününden bu yana yaşananların Ünal Üstel döneminin özeti niteliğinde olduğunu belirterek, kurultayda ortaya atılan şaibe, seçime hile karıştırma ve kullanılan oy sayısından fazla sonuç oluşturulması yönündeki iddialara dikkat çekti.

Söz konusu iddiaları dile getirenlerin yalnızca muhalefet mensupları olmadığını vurgulayan Kişi, UBP aday adayları, milletvekilleri, bakanlar ve Meclis Başkanı’nın da sisteme yönelik kuşkularını ortaya koyduğunu ifade etti.

“CTP 2016’dan beri dijital oy sistemini kullanıyor”

CTP’nin 2016 yılından bu yana dijital oy sistemini kullandığını belirten Kişi, bu süreçte parti yönetimleri, genel başkanlar ve genel sekreterler değişmesine rağmen sistemle ilgili ciddi bir kuşku ortaya çıkmadığını kaydetti.

Her seçimde kazananlar ve kaybedenler olduğunu, buna bağlı olarak kırgınlıklar yaşanabildiğini belirten Kişi, buna rağmen sistemin güvenilirliğinin sorgulanmadığını ifade etti.

“Güven yoksa yenilik de olmaz”

Yaşananların temelinde teknolojiden çok güven ve kurumsallık sorunu bulunduğunu savunan Kişi, en modern uygulamaların bile güven ortamı olmadan başarılı olamayacağını belirtti.

Kişi, sözlerin ve icraat vaatlerinin önem taşıdığını ancak asıl belirleyici unsurun bu sözleri söyleyen kişiye duyulan güven olduğunu ifade ederek, “Güven yoksa ne icraat olur, ne yenilik olur, ne de gelenek” dedi.