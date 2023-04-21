Toprak sete çarptı, takla attı
Girne’de dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Girne’de dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne Beşparmaklar Caddesi’nde dün saat 13.00 sıralarında UD 631 plakalı kamyon ile kuzey istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki Halmurat Akyyev, yol üzerindeki Green Hill Restaurant önlerinde yolun solundan çıkış yaparak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan Halmurat Akyyev ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede müşaade altına alınan araç sürücüsünün sağ dirseğinde kırık teşhis edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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