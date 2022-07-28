Toprak sete çarpan kamyon devrildi, yaralanan olmadı

Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda bugün meydana gelen kazada kamyon toprak sete çarparak, devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30'da Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda 30 yaşındaki Amangeldy Turayev, yönetimindeki RJ 875 plakalı kamyonetle sağa meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yolun solundan, sonra sağından çıkıp, toprak sete çarptı ve devrilerek durdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.