Toprak kokusu, tahta kaşık ve zamanın tadı

Bazı tarifler vardır, sadece damağınızda değil, ruhunuzda da iz bırakır. Çocukluğunuzun mutfağında, büyükannenizin sabırla oyarak doldurduğu kabakların yanında kuruyan elleri, tandırdan çıkan ekmekle karışan kuş üzümü kokusu… Kıbrıs mutfağının her lokması, yalnızca malzeme değil; anı, gelenek ve sevgi taşır. Bu hafta sizi, adanın zamanla yoğrulmuş lezzetlerinden iki kıymetli tarifle tanıştırıyoruz. Bir yanda içi bereket, dışı sabırla oyulmuş Et Kabağı Dolması; diğer yanda, fırından çıkan her tanesinde köy düğünlerinin, bayram sabahlarının izini taşıyan Şinno Bidda… Hazırsanız, geçmişle bugünü aynı sofrada buluşturalım.

Et Kabağı Dolması

Kıbrıs'ın bereketli tarlalarından sofralara uzanan et kabağı, sıradan bir sebze değil; adeta bir sabır ve emek simgesidir. İncecik oyulan kabakların içine gizlenen bol aromalı kıymalı harç, her lokmada adanın güneşini, toprağını ve bin yıllık yemek kültürünü hatırlatır. Taze soğan, maydanoz ve pirinçle harmanlanan iç malzeme, sıcak suyla buluşup ağır ağır pişerken evin her köşesine yayılan koku, geçmişten bugüne uzanan bir davetiye gibidir. Et Kabağı Dolması, yalnızca karın doyurmaz; sevdikleri aynı sofrada buluşturur, paylaşmanın sessiz bir ritüeline dönüşür.

Malzemelerim