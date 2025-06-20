Savaşta sekizinci gün: İran'dan yeni saldırı!

İran basınının bildirdiğine göre İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırı başlattı.

İsrail ordusu da İran'dan füze fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Ordu, füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi. İsrail basını, fırlatılan füze sayısının 25 olarak tahmin edildiğini yazdı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs ve Tel Aviv'de sirensesleri ve çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi.

NTV muhabiri Özden Erkuş da Berşeva patlama seslerinin Berşeva kentinden de duyulduğunu aktardı.

İsrail basını ilk raporlarında, füzelerin Tel Aviv, Negev ve Hayfa'yı etkilediğini belirtti.

AA'nın bildirdiğine göre İsrail'in merkezine fırlatılan füzeler engellendi.



İsrail Kanal 12 ise füzelerin Tel Aviv, Hayfa, and Berşeva'ya düştüğünü duyurdu. İsrail hükümet ofisi, Hayfa'da bulunuyor.

Jerusalem Post gazetesi, "2'si ağır 5 yaralı var" diye belirtti. Haaretz gazetesi yaralı sayısını 15 olarak aktardı.