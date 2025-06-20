“Kıbrıs'ta barış tüm bölgenin ortak çıkarınadır”

Kıbrıs'ın güneyindeki Eleftheria-Özgürlük Stadyumu’nda üç gün sürecek olan AKEL’in 24. Kongresi bu sabah başladı.

Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren siyasi parti AKEL'in kongresine CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da katıldı.

Kongrede konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin konuşmasının tam metni şu şekilde:

"Sayın AKEL Genel Sekreteri,

Değerli Kongre Delegeleri,

Sevgili Dostlar,

Cumhuriyetçi Türk Partisi adına sizleri en içten duygularımla selamlıyor, 24. Olağan Kongrenizin başarılı geçmesini diliyorum.

AKEL’in köklü mücadelesinin, adalet, emek ve barış yolundaki kararlılığını tüm içtenliğimle selamlıyorum. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusunda aynı idealleri paylaşan bir siyasi hareket olarak CTP, bu mücadelede AKEL’i her zaman kardeş bir parti olarak görmektedir.

Bugün, adamız hâlâ bölünmüşken ve halklarımızın ortak geleceği belirsizlikler içinde savrulurken, daha fazla cesaret ve daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Bizler, çözüm iradesini sadece sözle değil, eylemle ve kararlılıkla da göstermesi gereken partileriz. Bu irade, yalnızca siyasal değil, insani bir sorumluluktur.

İki toplumun federal çatı altında eşitlik, özgürlük ve güven içinde bir arada yaşayabileceği bir çözüm, sadece mümkün değil, aynı zamanda zaruridir. Bu yolda CTP olarak, BM parametrelerine dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon hedefimizi koruyor ve bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs’ta barış, sadece Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların değil, tüm bölge halklarının ortak çıkarınadır. O yüzden bizim mücadelemiz, bir ada meselesi değil, bir insanlık meselesidir.

AKEL’in 24. Kongresi’nin bu anlamda sadece siyasi bir etkinlik değil, aynı zamanda barış ve ilerleme yolunda bir çağrı, bir irade beyanı olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, CTP olarak her zaman diyalogdan, dayanışmadan ve ortak eylemden yana olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Yoldaşça duygularla sizleri bir kez daha selamlıyor, Kongrenizin umut, cesaret ve kararlılık getirmesini diliyorum.

Yaşasın emek ve barış mücadelesi!

Yaşasın halkların kardeşliği!

Teşekkür ederim."