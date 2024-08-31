Toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı
Lefkoşa’da Dereboyu - Kermiya yolunda gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.
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Lefkoşa’da Dereboyu - Kermiya yolunda gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.
İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucunda göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
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