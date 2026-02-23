CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis girişine taşınan polis barikatına tepki gösterdi. İncirli, “Yaşanmayan bir bu kalmıştı. Sn. Öztürkler, hiç bir gereklilik olmadığı halde, mesnetsiz gerekçeler öne sürerek polis barikatını meclis girişine taşıdı. Milletvekilleri bile uzun süre içeriye giremedi.” dedi.

“Akıl yolu ile sorunları çözmek yerine toplumu germek ve kaos çıkarmak istiyorlar. Demokrasi bu değil.” ifadelerini kullanan İncirli, “Biz burdayız, Kıbrıslı Türklerin iradesi, özü burdadır. Kapıları toplumun yüzüne kapatamazsınız.” diye konuştu.