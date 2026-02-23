Cumhuriyet Meclisi önünde “Peşkeş Protokolü”ne tepki amacıyla eylem gerçekleştiren sendikalar, Bakanlar Kurulu’nun aldığı 60 gün süreyle grev yasağı kararını tanımadıklarını açıkladı. Sendika başkanları, söz konusu kararın antidemokratik olduğuna dikkat çekti, eylem ve grevlerini sürdürme kararlılıklarını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, mücadeleyi büyütme yönünde güçlü mesajlar verildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

"Grev yasağını tanımıyoruz"

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun grevi “elzem yer” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelediğini belirterek, bu gerekçeye itiraz etti. Bengihan, “Öğleden sonra 17.00’de başlayacak Meclis elzem olsaydı, sabah 8’de başlardı. Peşkeşe direnen ve bedel ödeyen insanlar var. Kurumlarımızı satmak istiyorlar. Bu hükümet işbirlikçidir. Önce laikliğimizi, ardından stratejik kurumlarımızı peşkeş çektiler” ifadelerini kullandı.

KTAMS olarak grev yasağını tanımadıklarını kaydeden Bengihan, “Bu ülkenin kültürüne karşı çıkıyoruz. Bu çürümüşlüğü kabul edemeyiz. Mücadelemize, eylemlerimize ve grevlerimize devam edeceğiz. Yılgınlık yok, direniş var” dedi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan:

“Antidemokratik bir karar”

Kamu Personelleri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ise grev yasağına sert sözlerle tepki gösterdi. Atan, “Yuh olsun her birine. Bütün adayı satanlar yasak koyuyor. Bu nerede var? Antidemokratik insanlar ülkeyi yönetiyor. Biz de bu grev yasaklama kararını tanımıyoruz” şeklinde konuştu.

Peşkeş protokolüne karşı Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Siz başınıza bela mı arıyorsunuz?”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, sendikalaşma ve grev yapmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek, hükümetin tutumunu eleştirdi. Bıçaklı, “Ne oldu? Padişahlık döneminde miyiz? Siz başınıza bela mı arıyorsunuz? Bu memleketin bütün iş yerleri hükümet gidene kadar grevde olsun. Anayasa’yı tanımayan hükümetin grev yasağını biz de tanımıyoruz” dedi.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Mesele artık sadece Telefon Dairesi değil”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konunun yalnızca bir kurumla sınırlı olmadığını belirtti. Serdaroğlu, “Artık bu mesele bir Telefon Dairesi meselesi değildir. Bu iş, devletin malının peşkeş çekilmesine izin vermeyenlerin meselesidir. Sırada limanlar var. Stratejik bazı yerleri belli başlı sermayedarlara peşkeş çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Kıbrıslı Türkleri bitirmeleri kolay olmayacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, alınan kararın kaynağının Ankara olduğunu vurguladı. Eylem, “Bu dayatma AKP’den geliyor. Direnişimiz AKP’ye karşıdır. Kıbrıslı Türkleri bitirmeleri kolay olmayacak” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

"Gaile çeken herkesi yarınki yürüyüşe davet ediyoruz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de hükümete karşı tepkisi olan herkesi yürüyüşe davet etti. Maviş, “Bu hükümetten rahatsız olan ve gaile çeken herkesi yarınki yürüyüşe davet ediyoruz. Alınan grev kararını biz de tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikalar, yapılan açıklamaların ardından eylemlerini sürdürdü. Grev yasağı kararını tanımayacaklarını bir kez daha vurgulayan sendika temsilcileri, mücadeleyi genişletme ve toplumsal muhalefeti büyütme yönünde kararlı olduklarını dile getirdi.