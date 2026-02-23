Meclis önü barikatla çevrelendi, girişler yasaklandı!

Türk Telekom’a peşkeş niteliği taşıyan Fiber Optik Protokolü’ne karşı eylemler bu hafta da sürecek. Protokolün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceği sırada sendikalar Meclis kapısı önünde eylem yapacak.

UBP-DP-YDP Hükümeti, eylem ve grevi engellemek amacıyla Meclis kapısı önünü polis barikatıyla çevirdi, Meclis’e girişleri tamamen kapattı. Durumu sosyal medya hesabından canlı yayınla duyuran Devrim Barçın, hükümetin antidemokratik tutumuna dikkat çekti.

Barçın, halka saat 10.00’da Meclis önünde yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı.

Öte yandan CTP Milletvekilleri'nin yoğun baskısı sonucu, Meclise girişler, "tek şerit" olacak şekilde açıldı.

Polisin kurduğu barikatlar sadece vekiller ve gazeteciler için tek şerit olacak şekilde kaldırıldı.