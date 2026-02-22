TEL-SEN, Arıklı’yı bir kez daha yalanladı: ‘Uzlaşıldı’ açıklamaları tamamen asılsızdır, algı oyunudur

İletişim altyapısını Türk Telekom’a devretmeyi öngören ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgili devam eden ‘ek protokol’ müzakereleri konusunda Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “sekiz ana başlıkta prensip uzlaşısına varıldı” açıklaması TEL-SEN tarafından yalanlandı. Sendika, açıklamaları algı operasyonu olarak niteledi.

Arıklı’nın Çarşamba günkü müzakereler sırasında yapmış olduğu “büyük ölçüde uzlaşıya varıldı” sözleri de sendika tarafından yalanlanmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) temsilcilerinin sunduğu yazılı öneriler doğrultusunda sekiz ana başlıkta prensip uzlaşısına varıldığı iddia edildi.

Bakanlık açıklaması üzerine karşı açıklama yapan TEL-SEN, “Basında yer alan “bazı maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı” yönündeki haber ve iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Sendika Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, “Tel-Sen olarak, söylenenin aksine hiçbir maddeyi kabul etmedik ve herhangi bir uzlaşı sağlanmamıştır. Bu tür haberler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli bir algı operasyonudur” ifadeleri kullanıldı.