Peşkeş protokolüne karşı Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı

Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet” gerekçesiyle Meclis önündeki tüm sendikaların grevlerini 60 günlüğüne yasakladı.

Alınan karar doğrultusunda sendika eylemleri yasaklanırken, polis de ilgili grev pankartlarının kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

Birçok sendika, Türk Telekom’a “peşkeş” olarak nitelendirdikleri Fiber Optik Protokolü’ne karşı grev başlatmıştı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan Meclis önünde yaptığı açıklamada, bu yasağı tanımayacaklarını söyledi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Cumhuriyet Meclisi çalışanlarının başlattığı grev 60 gün süreyle ertelendi.

Kararda, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, elzem hizmet olması nedeniyle Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren sendikaların 23 Şubat 2026 tarihinde başlattıkları grevin, hizmetlerin aksamaması için 60 gün süre ile ertelendiği ifade edildi.

Ertelenen grev kapsamında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile diğer sendikaların yer aldığı kaydedildi.