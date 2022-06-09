“Toplumsal Varoluş Platformu’nun düzenleyeceği eyleme desteğimiz tamdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, yarın yapılacak Toplumsal Varoluş Platformu’nun eylemine destek verdiğini açıkladı.

Açıklamada, “CTP olarak, gayri meşru hükümeti protesto etmek ve haklarına sahip çıkmak için tüm partililerimizi ve halkımızı bu eylemlere katılmaya davet ederiz” çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Toplumsal Varoluş Platformu, gayri meşru hükümetin halkımızı sürüklemek istediği yoksulluk ve sefalet koşullarına dur deme amacıyla yarın sabah 07.00’de Başbakanlık ışıklarında broşür dağıtacağını, akşam 18.30’da ise Dereboyu’ndan Meclis’e kadar uzanacak bir yürüyüş eylemi gerçekleştireceğini açıklamıştır.

CTP, Toplumsal Varoluş Platformu’nun bu eylemlerine destek verecektir. Kıbrıslı Türkler, kademeli bir şekilde yoksullaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Akaryakıt ve elektrik zamlarından tüm temel tüketim maddelerine gelen fahiş fiyat artışları karşısında seyirci kalan gayri meşru hükümetin artık bu halka verebilecek bir şeyi kalmamıştır.

Kıbrıs Türk halkının ekonomi, üretim, alım gücü ve emekle ilgili dünya kadar yaşamsal sorunu varken, gayri meşru hükümet temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak yasalar üreterek bu konuda toplumu bir asır geriye götürme çabası içerisine girmiştir. CTP olarak, gayri meşru hükümeti protesto etmek ve haklarına sahip çıkmak için tüm partililerimizi ve halkımızı bu eylemlere katılmaya davet ederiz.”