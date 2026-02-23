Lefkoşa17 °C

“İçeridekilere bir adım yaklaşmak, körle yatan şaşı kalkar anlamına gelir”

Polis, Cumhuriyet Meclisi önünde kurulan barikatı CTP’nin girişimiyle kaldırdı. Ancak barikatların kaldırılmasına rağmen eylemciler kapıya yanaşmadı.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçeridekilere bir adım yaklaşmak, körle yatan şaşı kalkar anlamına gelir. Biz o yüzden daha yakına gitmeyeceğiz.” dedi.

UBP-YDP-DP Hükümeti, Genel Kurul’da görüşülmeye devam edecek olan “Peşkeş Protokolü”ne karşı sürdürülen eylemleri engellemek için Meclis önünü polis barikatıyla kapatmıştı.

