“Toplumdaki yoksullaşma hızı daha da artacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “Hükümetin Hayat Pahalılığı ödemelerini dondurma noktasında gösterdiği ısrarı ilgiyle izliyoruz” diyerek, aynı ısrarın Servet Vergisi başta olmak üzere diğer konularda gösterilmesi durumunda, çalışanların cebine el uzatmadan ülkedeki kaynak sorununun çözülebileceğini söyledi.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hayat Pahalılığı ödemelerinin dondurulması durumunda asgari ücretliler başta olmak üzere toplumdaki yoksullaşma hızının daha da artacağını ifade ederek, bu kararın, asgari ücretin artırılmasını imkansız hale getirerek, zaten çok zor durumda olan asgari ücretliyi iyice yoksullaştıracağını kaydetti.

Büyükoğlu, “ ‘Kaynak yoktur’ iddiası, çalışan kesimlerin anayasal haklarını ellerinden almak için sürekli kullanılan bir kılıf haline gelmiştir. Gerçek ise; kaynak için tek bakılan yerin çalışanların hakları olduğudur” iddiasında bulundu.

Bu haklardan vazgeçilmesi durumunda, yarın başka haklara göz dikileceğinin kesin olduğunu öne süren Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü ultra zenginlerin milyonlarca sterlini bulan servetleri yerine, çalışanların ve emeklilerin gelirlerine göz dikmek, asgari ücretliyi daha da zor duruma düşürmek bunların işine gelmektedir. Bundandır ki, tüm ekonomik krizlerden zenginler daha da zenginleşerek, halk ise fakirleşerek çıkmaktadır”

Büyükoğlu, Hayat Pahalılığı konusunda milletvekillerinin tavrını yakından takip ettiklerini belirterek, Hayat Pahalılığı ödemelerinin dondurulması kararına onay veren milletvekillerinin siyaset sonrası hayatlarını planlamaya şimdiden başlamasını önerdi.