“Toplum yararına olan, siyaset şemsiyesinde işleyecek bir enerji komitesi değil, özerk bir Kıb-Tek’tir”

Ahmet Tuğcu başkanlığındaki Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN heyeti bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, enerjiyle ilgili gündemde bulunan konular hakkında görüş alışverişinde bulundu, sendikanın duruşunu aktardı.

EL-SEN, ülkenin enerji politikasının, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Enerji Komitesi aracılığıyla değil, özerkleştirilmiş bir KIB-TEK çatısı altında oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Lokomotif sektörlerden biri olan enerjiye ilişkin politikaların, şimdi olduğu gibi siyasi çıkarlar temelinde değil, konunun uzmanlarının yön vereceği bilimsel temelde belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken EL-SEN, bunun yasal zemininin de KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

2012 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisi’nin alt komitesinde bekletilmekte olan özerklik yasa tasarısının yeniden gündeme taşınarak, Fasıl 170 ve 171’de yapılacak güncellemelerle beraber hayata geçirilmesi yönündeki talebini bir kez daha Amcaoğlu’na ileten EL-SEN, kamu yararının bunu gerektirdiğini ifade etti.

Ziyarette Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusuna da değinen EL-SEN, sendika olarak buna karşı olmadıklarını, ancak sistemin enterkonnekte bir biçimde, yani tek yönlü değil, çift yönlü olarak kurulması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan Kalecik-III Sözleşmesiyle, kabloyla elektrik getirilmesiyle ilgili fizibilite çalışması yapması için AKSA’ya yetki verildiğine dikkat çeken sendika, bunun, özel bir şirketin inisiyatifine bırakılabilecek bir konu olmadığının ifade etti.

Kablonun bir üretim modeli değil, bir iletim modeli olduğunu ve enerji gibi hayati bir konuda iletimin özelleştirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan sendika, “Ülkemize kabloyla elektrik getirilecekse, bu devlet tarafından idame ettirilmelidir. Yani bunu KIB-TEK yapmalıdır” dedi.

KIB-TEK’in son derece kötü yönetildiğini, bunun topluma büyük bir zarar vermekte olduğunu Amcaoğlu’na aktaran EL-SEN heyeti, güneş enerjisi yatırımları konusunda da yönetimi eleştirdi.

Serhatköy’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait arazinin, güneş enerjisi sitemi kurması için SAN-HO adlı özel şirkete verilmesinin doğru olmadığını ifade eden sendika, sadece bir zümrenin değil, tüm toplumun bundan fayda elde edebilmesi için GES yatırımlarının bizzat KIB-TEK tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.