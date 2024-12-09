“Toplum, bu olayları unutmaz. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti yönetim zafiyeti, ekonomik çöküş ve sosyal sorunları çözemediğini vurguladı, "Yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisidir" dedi.

CTP’nin 8 Ekim 2024’te sunmuş olduğu erken seçim önergesinin komitede ivedilikle görüşülmesini talebi üzerine Meclis kürsüsüne çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,

erken seçim ihtiyacı konusundaki tartışmalara değinerek, “İvedilik talebimizin görüşülmesini gruplar arası mutabakatla erteledik, ancak Sayın Oğuzhan Hasipoğlu televizyonlara çıkarak talebimizi geri çektiğimizi iddia etti. Böyle bir şey söz konusu değil.” dedi.

Hükümetin, yönetimde yetersiz kaldığını ifade eden Erhürman, “Kendi kendinizi yönetmekten acizsiniz. Ülkeyi ne hale soktuğunuz ortada.” Şeklinde konuştu. Erken seçim konusunda koalisyon ortaklarının çelişkili açıklamalar yaptığını belirten Erhürman, “Büyük ortak, pahalılığa engel olunamadığını ve mutlu olmadıklarını söylüyor. Diğer ortak ise 2025’te yeni bir hükümetin göreve başlaması gerektiğini ifade ediyor. Bu, siyaseten bir çöküşün göstergesidir.” dedi.

Erhürman, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planlarının hayata geçirilmediğine dikkat çekerek, “Dördüncü çeyreğe geldik ne bir kalkınma planı var ne de bir nüfus politikası. Memleketin nüfusunu bile sayamadınız.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimindeki başarısızlıkları da işaret eden Erhürman, turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörlerinde ciddi sorunların olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın güneyi ile ekonomik ilişkilerde kuzeyin aleyhine gelişmeler yaşandığını belirten Erhürman, “Ekonomi güneye kayıyor diyorduk, rakamlar artık bunu açıkça gösteriyor.” dedi.

Erhürman, hükümetin eğitim, sağlık ve liman yönetimindeki politikalarını da dikkat çekti, “Deprem riski konusunda bile önlem alınmıyor. Ticaret Odası randevu talep ediyor, ancak geri dönüş alamıyor. Bu, tarihte görülmemiş bir durumdur.” dedi.

Erhürman, kaybedilen bir bebekle ilgili polis ve hükümetin açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekti “Toplum, bu olayları unutmaz. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisidir.” dedi.