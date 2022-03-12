Toplu taşıma duruyor!

Kamu taşımacılık sektöründeki birlikler, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle toplu taşımacılığın mümkün olmadığını belirtti, 14 Mart Pazartesi itibarıyla ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldı.

Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Toplu Taşımacılar Birliği’nin ortak açıklaması şöyle:

“Bizler kamu taşımacılık sektöründe’ ki iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu taşımacılığı icra etmemizin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak, 14 mart 2022 pazartesi tarihinden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığımızı tüm kamu oyuna duyururuz”.