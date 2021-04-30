“Toplu buluşmalar, ÇOK RİSKLİ”

Devrim DEMİR

Coronavirüs’te süren ‘yerel bulaş’, bayram yaklaşırken hekimlerin de kaygıları artıyor. Bayram günlerinde özellikle toplu buluşmaların olacağı öngörüsü büyük endişe yaratıyor. Hekimler, ülkede tam kapanma olmasa da toplu buluşmaları azaltmak adına bayram dönemi ‘şehirlerarası geçişlerin’ durdurulması görüşünde.

Kurallara uyulmadığı için Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyinin yeniden kapanmaya gittiğine işaret eden hekimler, “Kapanmak istemiyorsak, kurallara bireysel olarak hepimiz uymak zorundayız” dedi.

Özellikle yaşlı grup ve riskli hastalar için endişe duyduklarını dile getiren hekimler, Acil Durum Hastanesi’nde tek kişilik odalara ikinci yatakların yerleştirildiğine dikkati çekerek, “Vakalar ne yazık düşüşte değil yükselişte” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda bulaşın en çok aile içi olduğuna da işaret eden hekimler, bayramda fiziksel temasın artacağı ve bulaş riskinin yaygın olacağı görüşünde.

Önlemlerin de yeniden değerlendirilmesi hususunda çağrı yapan hekimler, ülkede salgınla ilgili gelinen son aşamayı YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Sağlık Üst Kurulu’nda Pazar günlerinin açılım tartışması yapılıyor…

Hekimler, Acil Durum Hastanesi’nin yatak kapasitesinin dolmak üzere olduğuna vurgu yaptı. Hastanede tek kişilik odaların çift kişiye çıkarıldığına da değinen Hekimler, “Yatak sayısını arttırmak zorundayız, vakalar düşüşte değil, yükselişte. Sağlık sistemi yüklenmeye başladı, tam kapanma olmasa bile şehirlerarası geçişler bayram dönemi için durdurulabilir” dedi.

Sağlık Üst Kurulu’nda tam kapanmanın yaşandığı Pazar günleri açılımın tartışıldığına değinen hekimler, “Hükümet ne karar alırsa alsın bireysel sorumluluğumuzu hatırlamak zorundayız. Bu hastalığı yıllarca yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Hekimler ne dedi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem:

“Bayram sonrası vaka artışı bekliyoruz”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem, bayram dönemi yaklaşırken özellikle bulaşı yeniden arttırmamak adına şehirlerarası geçişlerin durdurulması gerektiği görüşünü belirtti.

“Bayram sonrası vaka artışı” bekliyoruz diyen Doktor Özcem, bu sürede özellikle ev ziyaretleri olacağına vurgu yaparak “Kapalı ortamlarda bulunmak çok tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı. Tam kapanma olmasa bile, kısıtlamanın mutlaka olması gerektiğine vurgu yapan Özcem, “İnsanlar çok sıkıldı anlıyoruz, ancak bayram demek kalabalıkların oluşacağı insanların temaslarının daha yakın olabileceği bir dönem demektir. Sağlık sistemimiz yüklenmeye başladı, kararlar bunlar dikkate alınarak bu sürede alınsın” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Vakalar yükselişte. Toplu kutlamadan kaçınılmalı”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, bayram ziyaretlerinin ve toplu kutlamanın kaçınılmaz olduğu bu süreçten uzak durulması gerektiğine dikkati çekti. Bulaş riskinin çok yüksek olduğuna değinen Bayraktar, “Bayram nedeniyle şehirlerarası bir hareketlenme mutlaka olacak. Bu hareketlilik nedeniyle bulaş riski de artacak” dedi.

Hekimlerin bayram sonrası toplu buluşmaların bir sonucu olacağı ön görüsünde olduklarını da kaydeden Doktor Bayraktar, “Hekimler olarak en büyük korkumuz aile büyüklerine yapılacak olan ziyaretlerdir. Burada yaşlılarımız ve özellikle bu hastalığa karşı risk grubunda olanlar için endişeliyiz” şeklinde konuştu. Toplumun da yeniden bir kapanma için psikolojik olarak hazır olmadığını kaydeden Doktor Nesil Bayraktar, bayram sürecinde bir takım kısıtlamalar olması gerektiğini belirterek kaygılı oldukları riskli ve yaşlı grupların korunabileceğine inandıklarını belirtti.

Acil Durum Hastanesi’nde de yatak kapasitesinin arttığına dikkati çeken Bayraktar, vakalarda bir artışın görüldüğünü, buna bağlı olarak da tek kişilik odalarda artık ikinci yatakların olduğunu belirtti. Bunun bir ‘hazırlık’ olduğuna da dikkati çeken Bayraktar, “Vaka artışında ne yazık düşüşte değil, yükselişteyiz” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Yatak kapasitesi doluluğa yakın”

Geçtiğimiz sene her iki bayramın da pandemi sürecinde geçtiğini hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, bu bayramda da özellikle yaşlılar ve risk grubundaki hastaların korunması gerektiğine dikkati çekti. Ek hastalığı olanların da genel olarak kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durması gerektiğini söyleyen Vudalı, “Bu süreçte odaları havalandırmalıyız. Bu çok önemli, havalar ısınıyor ve klima kullanımı artacak. Bu hastalık ne yazık ki var, Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyinde kurallara uyulmadığı için yeniden kapanmaya gidildi” dedi, kişisel hijyen yanında, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı takdirde hastalığın artacağına vurgu yaptı.

Sağlık sisteminin, hekimlerin yükünün de düşünülmesi gerektiğini ifade eden Doktor Vudalı, “Acil Durum Hastanesi’nde yatak kapasitesi doluluğa yakındır” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fadime Tülücü:

“Aile içi bulaşı önlemek adına maske ve mesafe kurallarını ihlal etmemeliyiz. Yakın temastan kaçınalım”

Kapanma durumlarının ülkede vaka olaylarına göre değil, hastanedeki kapasiteye göre değerlendirildiğini ifade eden Doktor Fadime Tülücü, vaka sayısının taburcu sayısı üstünde olması halinde bir takım önlemler alınabileceğini söyledi. Sağlık Üst Kurulu’nun gündeminde Pazar günün açılması ile ilgili öneriler sunulduğunu da ifade eden Tülücü, “Toplum uyum zorluğu yaşıyor” dedi. Yasak ve kapanma olmasa bile bayram dönemi bireysel sorumluluğun en fazla dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunun da altını çizen Tülücü, “Hükümet ne karar alırsa alsın, bu hasatlık hemen bitmeyecek ve yıllarca yaşamaya devam edebiliriz. Aile içi bulaşı önlemek adına maske ve mesafe kurallarını ihlal etmemeliyiz. Yakın temastan kaçınalım. Ekonomik yönünden de bakıldığı zaman, bir yıl sonra sosyal bir patlamada göreceğiz bu yüzden öngörülü hareket etmeliyiz. Denetleme mutlaka yapılmalı, yüksek ceza ve iyi bir denetim şart. Bu denetimler halka paylaşılmalı, açılan yerler denetlenmeli bilgiler paylaşılmalı” dedi.

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış:

“Kalabalık ortamlardan uzak duralım, denetim daha da arttırılmalı”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, bayram yaklaşırken önlem ve önerilerin yanında toplum sağlığı için bireylerin kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğine de dikkati çekti.

Yoğun bakım yatak kapasitesinde şuan için bir sıkıntı olmadığına da işaret eden varış, “Acil Durum Hastanesi’nde yoğun çalışılıyor, bayramda ek tedbirler için önümüzdeki günlerde çıkacak olan vaka sayılarındaki durum etkili olacak. Şehirlerarası için de aynı şekilde, Sağlık Üst Kurulu karar verecek, karantina uygulaması için Lefkoşa-Mağusa ve Girne’deki vaka sayısı önem arz eder. Konulan tedbirlere uyulduğu takdirde, denetimlerde ülke genelinde sıklaştırılırsa daha rahat geçirilebilir bu süreç. Pandeminin de uzun süreceği göz önünde tutulursa, bireysel korumaya özen göstererek süreci rahat geçirebiliriz” dedi.