“Toplam hasar yaklaşık 1 milyon TL”

Lefkoşa sokaklarında tehlikeli sürüş yaptığı sırada önündeki araca arkadan çarpan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı. Polis, 2 araca çarpan sürücünün, toplamda 1 milyon TL’lik zarara yol açtığını açıkladı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, bugün sabaha karşı 01.20 sıralarında meydana gelen olayda, zanlının Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSZ 731 plakalı salon aracı tehlikeli sürüş gerçekleştirdiğini belirtti.

Zanlının, önündeki aracı solundan geçmeye çalıştığı esnada solundan aynı istikamete doğru seyreden Mekki Bulduk yönetimindeki araca çarptıktan sonra önünde sağ şeritte seyreden Samiye Fadıloğluları yönetimindeki aracın arka sol kısmına çarptığını söyledi.

Polis memuru, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan Fadıloğluları yönetimindeki aracın yolu ikiye ayıran refüje ve refüj içerisinde bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra sol yan kısmına devrilerek tavanı üzerinde durduğunu kaydetti.

Polis, kaza sonucu yaralanan Fadıloğluları ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Fadıloğluları ve Merin Fadıloğluları’nın kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındıklarını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu toplamda tahmini olarak bir milyon TL tahmini hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının kaza mahalinden ayrıldığını ancak 2 saat sonra tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, müvekkilinin ailesinin Gazze’de yaşadığını, kefil bulamayacağını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.