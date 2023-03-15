"Toplam 2729 test yapıldı, 171 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanlığı, son 14 günde toplam 2 bin 729 test yapıldığını ve 171 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, son 14 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı belirtildi.

1 Mart – 14 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan test ve pozitif vaka sonuçları şöyle açıklandı:

14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2729

14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171

14 Günlük Kaybedilen Hasta: -