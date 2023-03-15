"Toplam 2729 test yapıldı, 171 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanlığı, son 14 günde toplam 2 bin 729 test yapıldığını ve 171 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, son 14 günde toplam 2 bin 729 test yapıldığını ve 171 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, son 14 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı belirtildi.
1 Mart – 14 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan test ve pozitif vaka sonuçları şöyle açıklandı:
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2729
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171
14 Günlük Kaybedilen Hasta: -
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Etiketler : test, covid-19, pcr, covıd 19, pozitif vaka