Alsancak-Çevre Yolu’nda 8 Aralık günü geçirdiği trafik kazası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Tolga Bulut yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Bulut, dün yaşamını yitirdi.

Polisin açıklaması şöyle:

"08.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Alsancak-Çevre Yolu’nun 4-5’inci

kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmekte olan GG 061 plakalı araç sürücüsü Tolga BULUT (E-23), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18.12.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir"