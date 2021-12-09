"TMK’da 2013-2014’ten beri ödeme bekleyen dosyalar var"

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bugün itibariyle bin 300 civarıyla başvuruyu sonuçlandırdığını kaydeden CTP Milletvekili Fikri Toros, bu rakamın oldukça düşük olduğunu belirtti.

Toros, sonuçlandırılan başvurulara 325 milyon Sterlin ödeme yapıldığını da ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin şekilde çalıştırılmaması halinde başvuruların AİHM’e yapılabileceğinden bahseden Toros, Komisyonun 2013-2014’ten beri ödeme bekleyen dosyalarla ilgili gereken adımların atılması gerektiğine dikkat çekti, “Başvuruların ödemeleri hızlı şekilde yapılmalıdır” şeklinde konuştu.