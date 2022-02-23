TL yine değer kaybında

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı yeniden yükselişe geçti. Şubat ayının başında 13,42 TL olan Dolar, bugün 13,76’yı, 14,99 TL olan Euro 15,59’u, 18,06 TL olan Sterlin ise 18,72’yi gördü.

Uluslararası siyasi gelişmeler, dövizdeki hareketliliğe neden olurken, Türk Lirası’nın değer kaybı yeniden hız kazandı.

Günlük değişim incelendiğinde ise dün 15,49 olan Euro, bugün güne 15,59 TL ile başlarken, Dolar dün 13,63 TL’den 13,76’ya, Sterlin ise 18,61 TL’den 18,72’ye yükseldi.