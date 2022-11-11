TL eriyor, Euro 19'u geçti!
ABD'de yıllık enflasyon verilerini açıklamasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik sürüyor.
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Serbest piyasada Sterlin 21,90 liradan, Dolar 18,65 liradan Euro ise 19.10 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 21,70 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,90 liradan satılıyor. 18,90 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,10 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 18,50 liradan alınıp,18,65 liradan satılıyor.
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