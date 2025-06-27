TL döviz karşısında erimeye devam ediyor
Sterlin 54,75 Türk lirası, euro 46,65 Türk lirası, dolar 39,88 Türk lirasından işlem görüyor.
A+A-
Sterlin 54,75 Türk lirası, euro 46,65 Türk lirası, dolar 39,88 Türk lirasından işlem görüyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 46,40 TL’den alınan euro 46,65 TL’den satılıyor. 54,45 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 54,75 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 39,70 TL’den alınıp, 39,88 TL’den satışa sunuluyor.
Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler : döviz