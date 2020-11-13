TL değer kazandı

Döviz kurlarındaki sert düşüş devam ederken Sterlin 10.02, Euro 9.04, Dolar ise 7.6’ya geriledi.

Anadolu Haber Ajansı’ndan alınan bilgilere göre; Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı.

Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 406'ys kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi.

Erdoğan’ın ekonomiye dair açıklamaları şu şekildeydi;

“Bugün Türkiye her alanda gücünü sergileyebiliyorsa bunu son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz dönüşüme borçluyuz. Milletimizin hasretle beklediği temel hizmet alanlarında tüm başlıklarda eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Temel hizmet ve altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değildir.

Ekonomi önceliklerimizin daima başında yer almıştır. Her alanda tarihimizin makroekonomik düzenlemelerine bizim dönemimizde ulaşıldı. IMF'ye borcu kapatmak da bize nasip oldu. Ülkemizin terörden darbeye kadar pek çok yol kullanılarak maruz kaldığı saldırıların en önemli hedefi de ekonomimiz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma imkânının çok büyük katkısı vardır. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmese de ülkemiz koalisyonun kaotik ortamından kurtulmuştur.

Coronavirüs salgının kasıp kavurduğu şu günlerde hem sağlık hem ekonomimiz için attığımız adımlarla süreci en az hasarla geçirdik. Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi, biz de yerine Lütfi Elvan kardeşimizi atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza başarılar diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz Cuma günü Merkez Bankası Başkanlığı'nda da bir değişiklik yaptık. Birlikte çalıştığımız Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Kendisine de başarılar diliyorum.”