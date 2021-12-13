TKP adaylarının tam listesi
Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerine katılacak adaylarını belirledi.
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Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerine katılacak adaylarını belirledi.
11 Aralık Cumartesi günü yapılan ön seçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi şu şekilde:
Lefkoşa İlçesi Adayları:
- Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)
- Ersen Sururi
- İlke Özgür Davulcu
- Zuhal Koreli
- Ayşe Buran
- Sami Dayıoğlu
- İlker Balkır
- Ahmet Kablan
- Hakkı Demir
- Yalçın Ertrugan
- Naile Acar
- Fezile Özataç
- Korhan Şakir
- Yeşim Mertli
- İrfan Akar
- Meliha Melemendi
Gazimağusa İlçesi Adayları:
- Mustafa Emiroğluları
- Asiye Beyaz
- Emin Soyal
- Hüseyin Hakansoy (K)
- Umut Kadı
- Zeynep Dönmez
- Ayhan Çakıcı Eş
- Mahir Demir
- Yücel Yürük
- Ali Özaltın
- Emir Genç
- Ülkü Cengiz
- Azat Kızıl
Girne İlçesi Adayları:
- Yurdaer Garip
- Sevilay Dolmacı
- Seral Çetindal
- Salih Ataser
- Fatma Köroğlu
- Şefik Dereli
- Celil Akarpınar
- Muhammet Gözay
- Hülya Kasap
- Hüseyin Özdurak
- Gonca Çağlar Şar
İskele İlçesi Adayları:
- Kemal Yıldız
- Hüsnü Arslanyürek
- Cennet Cerit
- İdris Koç
- Fatih Bulut
Güzelyurt İlçesi Adayları:
- Dilek Say
- Gönül Kargılı
- Şifa Ulutaş
Lefke İlçesi Adayları:
- Tayfur Demirci
- Hurşit Öztemiz
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Etiketler : erken seçim, TKP, seçim 2022