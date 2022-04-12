TKÖD, Sürücülere uyuşturucu testi yapılmasına imkan veren yasa konusunda milletvekillerinden destek istedi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, yeniden meclise gönderilen Yol Güvenliği Yasa Tasarısı’nın sürücülere uyuşturucu testi yapılmasına imkan vereceğine dikkat çekerek, milletvekillerinden destek istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, Ağustos 2020’de Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen ancak hiç işlem yapılmadığından kadük olan yasa düzenlemenin yasallaşmamasından en çok uyuşturucu madde tedarikçileriyle kullanıcılarının memnun olduğu kaydedildi. Taslağın yeni hükümet döneminde tekrar Meclise gönderilmesinin uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Son zamanlarda Polis Genel Müdürlüğünün yaptığı devamlı ve başarılı operasyonlarla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütünün üst düzey kararlılığı ortadır. Ancak, sayın milletvekillerinin, siyasi iradenin ve bürokratların da üst düzey niyet ve kararlılıklarıyla yasanın uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde uyuşturucu madde tesiri altında olan sürücülerin yollarda serbestçe dolaşabilmeleri nedeni ile yol güvenliğinden de bahsedilemez” denildi.

Zaman kaybetmeden, Mecliste bulunan bu tasarının süratle yasallaşması gerektiği kaydedilen açıklamada, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve Polis Genel Müdürlüğünün kararlılık göstererek, gerekli malzeme ve teçhizatın alınması için devreye girmesi ve gerekli bütçenin ayrılması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu maliyetlerin giderilmesi için sabit hız tespit kamera cezalarından toplanan paradan ayrılabileceği ifade edildi.

Konunun, insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu göz önünde tutulması gerektiği vurgulandı.