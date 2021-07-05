TKÖD Başkanı yeniden Avcı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) başkanlığına Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı tek aday olarak yeniden seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Derneğin XIV. Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dernek Başkan Yardımcılığına Atay Arkan, Sekreterliğe Nesil Garanti Özön, Saymanlık görevine Vedia Ateş ve Faal Üyeliklere de Ali Öznur, Serhat Bayar ve Çağın Ateş seçildi.

Genel kurulda, geçen dönemki faaliyetlerin üyelere aktarılarak, yeni yönetimin Meclis’te bekletilen Yol Güvenliği Yasası ile bakanlıkta bekletilen trafikle ilgili 4 yeni tüzüğün yürürlüğe girmesi, trafik eğitim parkının geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

Derneğin faaliyet raporu Başkan Mehmet Zeki Avcı tarafından sunuldu ve dönem içerisinde yapılanlar üyelere izah edildi.

Mali raporun da üyelerin bilgisine sunulmasından sonra faaliyet raporu ve mali rapor oy birliğiyle onaylandı. Ardından yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri için seçimler yapıldı.

Açıklamada, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin, kurulduğu günden itibaren ülkedeki trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yaptığı, ilgili yasa çalışmalarına katkı koyma, siyasi makamlar ile kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme gibi birçok görevi yerine getirdiği kaydedildi.