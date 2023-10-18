Tiyatro Kıbrıs’ı, Maltepe’deki sahnede birleştirdi

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının güney ve kuzeyinden iki tiyatro topluluğu iki farklı oyunla Maltepe’de düzenlenen 5.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ne katıldı.

“Hayat Sahnede” sloganı ile 11-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un önemli yerel yönetimlerinden Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası festivalde 22 ülkeden, 20 oyun sahnelendi ve 200’e yakın tiyatro sanatçısı bu oyunlarla sahnelerden tiyatroseverlere ulaştı. İlk olarak adanın güneyinden Tiyatro Roi (POH), Aziz Nesin’in yazdığı “Hadi Öldürsene Canikom” ve sonrasında da adanın kuzeyinden Girne Tiyatro "Su" Tenesse Williams’ın yazdığı “Çökme Tehlikesi Var” oyununa bu festivalde prömiyer yaptı.



Türkiye seyircisi oyunu beğendi, Haris Pişiyas, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın resmi daveti ile festivale katılan Tiyatro Roi (POH) festivalin ilk gününde Maltepe Cumhuriyet Parkı Dragos Tiyatro Sahnesi’nde “Hadi Öldürsene Canikom” oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Türkçe altyazı ile Rumca sahnelenen oyun Türkiyedeki seyircilerin büyük beğenisi ile karşılaştı. Valentina Sofoklues ,Popi Avram ve Haris Pişiyas’ın rol aldığı oyun diğer oyunlarla birlikte bağımsız bir tiyatro jürisi tarafından değerlendildi ve Haris Pişiyas performansı ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’den dünya prömiyeri ve ödül ile dönen oyunun Kıbrıs prömiyeri ise Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 6 Kasım 2023 akşamı yine türkçe alt yazılı, rumca olarak kendi izleyicisi ile buluşacak.



Oyunun Kıbrıs prömiyeri 4 Kasım’da Girne’de gerçekleşecek

Adanın kuzeyinden ise Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams’ın yazdığı ve yine Derman Atik’in yönettiği Girne Tiyatro Su’nun yeni oyunu “Çökme Tehlikesi Var” da prömiyerini 12 Ekim’de yine aynı festivalde yaptı. Girne Tiyatro Su’nun “Çökme Tehlikesi Var” adlı yeni sezon oyununda İlde Atik, Coşkun Kıraloğlu, Perihan Hulusioğlu ve Dilek seçkin oyuncu olarak rol alıyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Kardelen 1 Salonu’nda prömiyerini gerçekleştiren oyun seyircinin beğenisini kazanırken temsil sonrasında tiyatroseverlerin oyunculara ilgisi devam etti. Çökme Tehlikesi Var oyunu Kıbrıs prömiyerini ise 4 Kasım 2023 tarihinde Girnede gerçekleştirecek.



Kılıç: “Maltepe’de özgür sanat ve özgür yaşam devam edecek.”

Başkan Kılıç açılış gecesi gönderdiği videolu mesajda,“Baskılara rağmen ülkemizde hala perdeler kapanmıyorsa, bu sanata ve sanatçıya verdiğiniz destek sayesinde gerçekleşiyor. Maltepe’de özgür sanat ve özgür yaşam devam edecek.” dedi.



Tiyatronun birleştiriciliği mesajları verildi

Açılış gecesi Belediye Meclis üyesi Ercan Konak ve Avrasya Tiyatrolar Birliği Yönetim Kurulu adına Derman Atik,ev sahibi Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Şefi Kubilay Erdelikara da birer teşekkür konuşması yaptı.



Atik: “Barışa giden yolun sanattan geçtiğini unutmadan, “Sanata Evet, Savaşa Hayır, Yaşasın Tiyatro” diyoruz”

Kıbrıstan festivale katılan her iki oyunu da yönetmenliğini yapan Derman Atik festival sonrasında gazetemize yaptığı açıklamada bu gibi festivallere katılan ülke tiyatrolarının aslında sanatın barış olduğu noktasında hemfikirdirler ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını kaydetti. Atik: “Ben de bir Kıbrıslı tiyatro yönetmeni olarak tam da buna inanıyorum. Sanata evet diyerek aslında savaşa hayır diyoruz. Ülkemizde ve dünyamızda birlikte, tüm insanlar olarak yaşamak istiyorsak, barışa giden yolun sanattan geçtiğini unutmadan, “Sanata Evet, Savaşa hayır, Yaşasın tiyatro” diyoruz.