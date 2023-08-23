Tırın çarptığı Nurettin Aksoy ağır yaralandı
Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde bir tırın çarptığı 55 yaşındaki Nurettin Aksoy, ağır yaralandı.
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Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde bir tırın çarptığı 55 yaşındaki Nurettin Aksoy, ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza bugün 11.30 sıralarında oldu.
70 yaşındaki İsmet Alkurt, SF 630 plakalı tır araçla batı istikametine seyrettiği sırada, o esnada güney istikametten kuzeye doğru yürüyen 55 yaşındaki Nurettin Aksoy’a çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Nurettin Aksoy, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Tır aracın sürücüsü İsmet Alkurt tutuklandı, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası