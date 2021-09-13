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Tır yoldan çıktı, devrildi, sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı

Tır yoldan çıktı, devrildi, sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı

Lefkoşa'dan Mağusa istikametine giden tır Düzova kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü araçta sıkıştı.

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Lefkoşa'dan Mağusa istikametine giden tır Düzova kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü araçta sıkıştı.

Kaza sonucu  araçta sıkışan tur sürücüsü Bahtiyar Resul ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Fotoğraflar sivil savunma

 

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