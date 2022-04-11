TIP-İŞ eylemini askıya aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikanın 8 Nisan’da açıkladığı eylemi, ‘vatandaşlık kurulları hariç’ askıya aldıklarını açıkladı.

TIP-İŞ, Sağlık Bakanı’nın soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi ve protokol masası için en geç 18.04.2022’ye kadar başlanacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlık kurulları hariç eylemleri geri aldıklarını duyurdu.

Taşçıoğlu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Sendikamızın 8 Nisan 2022 tarihinde açıkladığı eylemlerimizi, Sağlık Bakanının soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi ve protokol masası için en geç 18.04.2022’ye kadar başlanacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlık kurulları hariç askıya alıyoruz.

Ayrıca Sağlık Bakanımızdan, vatandaşın hayatını iyice zorlaştıran zam kararlarına imza atarken sağduyusunu kullanarak onaylamamasını bekliyoruz”

Taşçıoğlu: “Sağlık Bakanı adım attı. Sendika Yönetim Kurulu değerlendirme yapacak”