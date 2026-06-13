Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer görevden alındı, Veli Esendağlı atandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürlüğü’nde görev değişikliğine gidildi. Sevil Yönlüer görevden alındı, yerine Veli Esendağlı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, 2 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Ticaret Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sevil Yönlüer görevden alınırken, boşalan göreve Veli Esendağlı’nın 13 Haziran 2026 tarihinden itibaren atanmasına karar verildi.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında yapılan atamada, Esendağlı’nın ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşuluyla göreve getirildiği ve atanma tarihinden itibaren müdürlük maaşını alacağı belirtildi.