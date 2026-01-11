THY, Pegasus ve AJet’ten uçuş iptalleri: Uçuşlara kar engeli

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 54, AJet 24 ve Pegasus 46 seferini iptal etti. Havayolu şirketleri yolculara uçuşlarını kontrol etme çağrısı yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul’daki havalimanlarında uçuş kısıtlamasına gidildi.

THY: 54 SEFER İPTAL

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle MADKOM kararı alındığını belirtti. Üstün, bu kapsamda İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Üstün, yolcuların iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere THY’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerini ifade etti.

AJET: SABİHA GÖKÇEN’DE 24 SEFER DURDURULDU

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da yaptığı açıklamada, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu. Kararın MADKOM’un uçuş kısıtlaması kararı doğrultusunda alındığı kaydedildi.

PEGASUS’TAN 46 SEFER İPTALİ

Pegasus Havayolları ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, toplam 46 seferin iptal edildiği belirtilerek yolcuların uçuş durumlarını şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kontrol etmeleri istendi.

Havayolu şirketleri, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına uçuş bilgilerini seyahat öncesinde mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulundu.