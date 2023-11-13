Theo Angelopoulos En İyi Film-Altın Alexander Ödülü, Sofia Exarchou’nun Animal filmine gitti
Bu yıl 64.kez düzenlenen Selanik Uluslararası Film Festivali’nde ödüller verildi ve 11 günlük sinema şöleni sona erdi.
Murat OBENLER / SELANİK
Bu yıl 64.kez düzenlenen Selanik Uluslararası Film Festivali’nde ödüller verildi ve 11 günlük sinema şöleni sona erdi.
Özellikle İtalyan yıldız Monica Bellucci’nin Onur Ödülü almak için festivale katılımının Yunan ve uluslararası basın tarafından yakından takibi ve ünlü oyuncunun hayranlarının yoğun ilgisi ile hareketli günler yaşanan festivalde ödüller de sahiplerini buldu.
Festivalin ana mekanlarından Limandaki Warehouse C. Salonunda bu yıl ilk kez gündüz seansında saat 13:00’de gerçekleşen ödül töreninde Theo Angelopoulos adına verilen büyük ödül Altın Aleksander, Sofia Exarchou tarafından yönetilen Yunanistan-Avusturya-Romanya-Kıbrıs-Bulgaristan ortak yapımı “Animal-Hayvan” filmine gitti.
30 yıldan sonra Uluslararası Yarışmada büyük ödül yine bir Yunan filmine giderken Dimitra Vlagkopoulou da filmdeki rolü ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Festivalde Kıbrıs yapımı filmler de yarışırken Kyros Papavassiliou’nun Embryo Larva Butterfly filmi Film Forward yarışmasında Seyirci Ödülü ile ERT Orijinal Müzik Ödülü’nü kazandı
Exarchou: “Uzun yıllardır Selanik’te izlediğim filmler sayesinde film yapmak istediğimi kendime itiraf etme cesaretini gösterdim”
Büyük Ödülü alan yönetmen Sofia Exarchou: " Beni bu ödülle onurlandırdığınız için jüriye teşekkür ederim. Bu ödülü, filme paha biçilmez değerde olan tüm işbirlikçilerime, yapımcılarıma, katkıda bulunanlara ve bana yardımcı olanlara ithaf etmek istiyorum. Selanik'te, dünyanın en sevdiğim festivalinde bu ödülü aldığım için çok mutlu ve duygulandım. Uzun yıllardır buraya film izlemek ve sinemayı öğrenmek için geliyorum. Burada izlediğim filmler sayesinde film yapmak istediğimi kendime itiraf etme cesaretini gösterdim ve şimdi buradayım."
Uluslararası Yarışma Ödülleri
Theo Angelopoulos En İyi Uzun Metraj Film-Altın Alexander Ödülü: Animal- Sofia Exarchou
Gümüş Alexander En İyi Yönetmen Ödülü: Joanna Arnow (The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed)
En İyi Kadın Oyuncu: Dimitra Vlagkopoulou (Animal) ve Joanna Arnow (The Feeling…Has Passed)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kostas Koroneos (THE LAST TAXI DRIVER)
En İyi Senaryo: THE LOST BOYS (Zeno Graton)
MEET THE NEIGHBORS+ Ödülleri
En İyi Film Golden Alexander “Michel Dimopoulos” Ödülü: ÀΜΑ GLORIA( Marie Amachoukeli)
Gümüş Alexander En İyi Yönetmen Ödülü: NOTES ON A SUMMER (Diego Llorente)
En İyi Kadın Oyuncu: MOUNA HAWA(INSHALLAH A BOY- yön Amjad Al Rasheed)
En İyi Erkek Oyuncu:RICHARD LANGTON(We have never been modern) -yön:Matěj Chlupáček)
ve SOMA SÁNDOR (WITHOUT AIR-yön:Katalin Moldovai)
En İyi Sanatsal Başarı Ödülü: MURDERESS (yön:Eva Nathena)
FILM FORWARD Ödülleri
En İyi Film Golden Alexander: SAMSARA (yön-Lois Patiño)
Gümüş Alexander En İyi Yönetmen: All Dirt Roads Taste of Salt-yön:Raven Jackson ve Human Surge 3 (yön:Eduardo Williams)
IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA Ödülleri
En İyi Film Golden Alexander: FINALLY ME-yön:Marcio Sal
PODCAST Ödülü
PERSISTENCE OF MEMORY- yönt:Courtney Hope Therond-Rhiannon Ciara Vaughn
Mansiyon Ödülü: BY HIS SIDE AS LONG AS IT LASTS yön:Dafni Anesti & Danai Dragonea
MERMAID Ödülü: THE SUMMER WITH CARMEN-yön: Zacharias Mavroeidis
SMART7 Ödülü:INDIA-yön: Telmo Churro
Yunan Parlamentosu İnsan Hakları Ödülü: FINGERNAILS-yön:Christos Nikou
ALPHA BANK ACCESSIBILITY Ödülü: Oyuncu STAVROS ZAFEIRIS (TOUCHED-yönt: Claudia Rorarius)
FIPRESCI Ödülleri
Uluslararası Yarışmada…IN CAMERA-yönt:Naqqash Khalid
Ulusal Yarışmada…MURDERESS(yön: Eva Nathena)
Yunan Sinema Eleştirmenleri Derneği Ödülü THE LAST TAXI DRIVER-yön: Stergios Paschos
Yunan Yayın Kurumu ERT Ödülleri
MURDERESS -yön:Eva Nathena
Orijinal Müzik Ödülü: JOHN KONSOLAKIS(yön:Alexis Tsafas’ın DOLLS OF DRESDEN filmi ile) ve
NIKOS VELIOTIS-DIMITRIS KARIOFILLIS(yön: Kyros Papavassiliou-EMBRYO LARVA BUTTERFLY filmi ile)
GREEK FILM CENTRE Ödülleri
Yönetmen: EVA NATHENA ( MURDERESS)
Mekan müdürü PETROS CHYTIRIS ( LITTLE THINGS THAT WENT WRONG filmi ile)
THE J.F. COSTOPOULOS FOUNDATION Ödülü POLYDROSO yön:Alexandros Voulgaris (The Boy)
FINOS FILM Ödülü: MURDERESS
WIFT (Sinema ve TV’de Kadın) GR Ödülü: ALL DIRT ROADS TASTE OF SALT-yön: Raven Jackson
CREW UNITED Ödülü: SOFIA EXARCHOU ( ANIMAL filmi ile)
YOUTH JURY Ödülleri: THE SUMMER WITH CARMEN
Jüri Özel Ödülü: THE RHAPSODIST(yön: Nikolai Hamel)
FISCHER AUDIENCE Ödülleri
Uluslararası Yarışma: Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person(yön:Ariane Louis-Seize)
Ulusal Yarışma için: THE SUMMER WITH CARMEN
Meet the Neighbors+ yarışması için: MURDERESS
Film Forward Yarışması İçin: EMBRYO LARVA BUTTERFLY (Yön:Kyros Papavassiliou)
Open Horizons için: A CUP OF COFFEE AND NEW SHOES ON(yön: Gentian Koçi)
The AGORA Ödülleri
CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM
Two Thirty-Five (2|35) Award: STRINGA (Yönt-Senaristler: Maria Hatzakou, Alexandra Matheou)
CNC Senaryo Geliştirme Ödülü:Friends,Birthdays,Murder,Etc(Yön-senaristler: Lida Vartzioti, Dimitris Tsakaleas,)
The Greener Screen Consultancy Ödülü: AND ME TOO Yön-senarist: Sondos Shabayek
The ArteKino International Ödülü: I MATTER (yön-senarist: Alina Șerban)
The Finos Film Ödülü: BLACK WATER(yön-senarist: Isabella Margara)
Cannes Marche du Film için Yapımcılar Ağı Akreditasyon Ödülü: Yapımcı Anna Szijártó (LADY SUNSHINE projesi ile
The Mediterranean Film Institute Ödülü - LADY SUNSHINE(Yön:Anna Korom, senaristler: Anna Korom, András Soós)
The Initiative Film Ödülü:SO THE LOVERS COULD COME OUT AGAIN(yön-sen:George Peter Barbari)
The EAVE Award -Marketing Workshop Scholarship Ödülü: Ioanna Bolomyti
The Onassis Film Award – MALDIVES(yön-senarist: Daniel Bolda)
WORKS IN PROGRESS Ödülleri
Authorwave Post-Production Ödülü-Creative Services: HAPPY PEOPLE yön: Filip Peruzović, Senaristler: Filip Peruzović, Nikolina Bogdanović
MuSou Music Group Award - Sound/music post-production services.
BONDS, ROOTS AND PASSIONS yön: Sunay Terzioğlu,senarist: Ferit Karahan,yapımcı: Timur Harzadın
119 Marvila Studios Award: HALISA-yön-senarist: Sophie Artus
Asterisk* Marketing Ödülü: BEACHCOMBER (yönt:Aristotelis Maragkos,senarist A. Maragkos, Chrysoula Korovesi
The ERT Agora Works in Progress Ödülü: MALDIVES…yönt-senarist: Daniel Bolda
The Crew United award: Neritan Zinxhiria