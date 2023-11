Theo Angelopoulos En İyi Film-Altın Alexander Ödülü, Sofia Exarchou’nun Animal filmine gitti

Murat OBENLER / SELANİK

Bu yıl 64.kez düzenlenen Selanik Uluslararası Film Festivali’nde ödüller verildi ve 11 günlük sinema şöleni sona erdi.

Özellikle İtalyan yıldız Monica Bellucci’nin Onur Ödülü almak için festivale katılımının Yunan ve uluslararası basın tarafından yakından takibi ve ünlü oyuncunun hayranlarının yoğun ilgisi ile hareketli günler yaşanan festivalde ödüller de sahiplerini buldu.

Festivalin ana mekanlarından Limandaki Warehouse C. Salonunda bu yıl ilk kez gündüz seansında saat 13:00’de gerçekleşen ödül töreninde Theo Angelopoulos adına verilen büyük ödül Altın Aleksander, Sofia Exarchou tarafından yönetilen Yunanistan-Avusturya-Romanya-Kıbrıs-Bulgaristan ortak yapımı “Animal-Hayvan” filmine gitti.

30 yıldan sonra Uluslararası Yarışmada büyük ödül yine bir Yunan filmine giderken Dimitra Vlagkopoulou da filmdeki rolü ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Festivalde Kıbrıs yapımı filmler de yarışırken Kyros Papavassiliou’nun Embryo Larva Butterfly filmi Film Forward yarışmasında Seyirci Ödülü ile ERT Orijinal Müzik Ödülü’nü kazandı

Exarchou: “Uzun yıllardır Selanik’te izlediğim filmler sayesinde film yapmak istediğimi kendime itiraf etme cesaretini gösterdim”

Büyük Ödülü alan yönetmen Sofia Exarchou: " Beni bu ödülle onurlandırdığınız için jüriye teşekkür ederim. Bu ödülü, filme paha biçilmez değerde olan tüm işbirlikçilerime, yapımcılarıma, katkıda bulunanlara ve bana yardımcı olanlara ithaf etmek istiyorum. Selanik'te, dünyanın en sevdiğim festivalinde bu ödülü aldığım için çok mutlu ve duygulandım. Uzun yıllardır buraya film izlemek ve sinemayı öğrenmek için geliyorum. Burada izlediğim filmler sayesinde film yapmak istediğimi kendime itiraf etme cesaretini gösterdim ve şimdi buradayım."

Uluslararası Yarışma Ödülleri

Theo Angelopoulos En İyi Uzun Metraj Film-Altın Alexander Ödülü: Animal- Sofia Exarchou

Gümüş Alexander En İyi Yönetmen Ödülü: Joanna Arnow (The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed)

En İyi Kadın Oyuncu: Dimitra Vlagkopoulou (Animal) ve Joanna Arnow (The Feeling…Has Passed)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kostas Koroneos (THE LAST TAXI DRIVER)

En İyi Senaryo: THE LOST BOYS (Zeno Graton)

MEET THE NEIGHBORS+ Ödülleri

En İyi Film Golden Alexander “Michel Dimopoulos” Ödülü: ÀΜΑ GLORIA( Marie Amachoukeli)

Gümüş Alexander En İyi Yönetmen Ödülü: NOTES ON A SUMMER (Diego Llorente)

En İyi Kadın Oyuncu: MOUNA HAWA(INSHALLAH A BOY- yön Amjad Al Rasheed)

En İyi Erkek Oyuncu:RICHARD LANGTON(We have never been modern) -yön:Matěj Chlupáček)

ve SOMA SÁNDOR (WITHOUT AIR-yön:Katalin Moldovai)

En İyi Sanatsal Başarı Ödülü: MURDERESS (yön:Eva Nathena)

FILM FORWARD Ödülleri

En İyi Film Golden Alexander: SAMSARA (yön-Lois Patiño)

Gümüş Alexander En İyi Yönetmen: All Dirt Roads Taste of Salt-yön:Raven Jackson ve Human Surge 3 (yön:Eduardo Williams)

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA Ödülleri

En İyi Film Golden Alexander: FINALLY ME-yön:Marcio Sal

PODCAST Ödülü

PERSISTENCE OF MEMORY- yönt:Courtney Hope Therond-Rhiannon Ciara Vaughn

Mansiyon Ödülü: BY HIS SIDE AS LONG AS IT LASTS yön:Dafni Anesti & Danai Dragonea