“Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya”
“Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya”
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dayanıklı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Bir ressamdım.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yok oluyoruk!
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalakalık
En büyük pişmanlığım… Geçmişte gendime daha çok değer vermemek
En büyük sevincim… İşim, köpeklerim
Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs dışında uzun süre yaşamam, başka bir ülkenin toplumunda yer bulmam. İşlemem, geçinme savaşı vermem
Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli
Başucumdaki kitap... Çalıkuşu
En keyif aldığım müzik.. Elektro pop/rnb
En son izlediğim film… Müslüm
Kendim için son aldığım şey… Bitki!
Dolabımdaki en gereksiz şey… E vallahi yok
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlaşılmak
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Naifliğim
Kendimde beğendiğim özellik… Her ne yaparsam tutkuyla yapmam
Olmasa da olur… Kapitalizm!
Olmazsa olmaz… Hayvanlarım
En iyi yaptığım yemek… Fırında badadez
Hayalimdeki dünya… Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya
Aşk benim için… Sabırdır
Onunla çok tanışmayı isterdim… Tracey Emin
Görmek istediğim yer… Latin Amerika
Mutlaka yapmak istediğim.. Yaşlanınca genç nesillere zanaat öğretmek
Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ı özledim