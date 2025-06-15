Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dayanıklı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Bir ressamdım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yok oluyoruk!

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalakalık

En büyük pişmanlığım… Geçmişte gendime daha çok değer vermemek

En büyük sevincim… İşim, köpeklerim

Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs dışında uzun süre yaşamam, başka bir ülkenin toplumunda yer bulmam. İşlemem, geçinme savaşı vermem

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap... Çalıkuşu

En keyif aldığım müzik.. Elektro pop/rnb

En son izlediğim film… Müslüm

Kendim için son aldığım şey… Bitki!

Dolabımdaki en gereksiz şey… E vallahi yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlaşılmak

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Naifliğim

Kendimde beğendiğim özellik… Her ne yaparsam tutkuyla yapmam

Olmasa da olur… Kapitalizm!

Olmazsa olmaz… Hayvanlarım

En iyi yaptığım yemek… Fırında badadez

Hayalimdeki dünya… Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya

Aşk benim için… Sabırdır

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tracey Emin

Görmek istediğim yer… Latin Amerika

Mutlaka yapmak istediğim.. Yaşlanınca genç nesillere zanaat öğretmek

Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ı özledim