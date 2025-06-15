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“Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya”

“Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya”

“Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya”

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dayanıklı

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Bir ressamdım.

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yok oluyoruk!

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalakalık

 

En büyük pişmanlığım… Geçmişte gendime daha çok değer vermemek

 

En büyük sevincim… İşim, köpeklerim

 

Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs dışında uzun süre yaşamam, başka bir ülkenin toplumunda yer bulmam. İşlemem, geçinme savaşı vermem

 

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

 

Başucumdaki kitap... Çalıkuşu

 

En keyif aldığım müzik.. Elektro pop/rnb

 

En son izlediğim film… Müslüm

 

Kendim için son aldığım şey… Bitki!

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… E vallahi yok

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlaşılmak

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Naifliğim

 

Kendimde beğendiğim özellik… Her ne yaparsam tutkuyla yapmam

 

Olmasa da olur… Kapitalizm!

 

Olmazsa olmaz… Hayvanlarım

 

En iyi yaptığım yemek… Fırında badadez

 

Hayalimdeki dünya… Hayvanların ve çocukların daimi güvende olduğu bir dünya

 

Aşk benim için… Sabırdır

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tracey Emin

 

Görmek istediğim yer… Latin Amerika

 

Mutlaka yapmak istediğim.. Yaşlanınca genç nesillere zanaat öğretmek

 

Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ı özledim

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